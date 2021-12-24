وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، إن القرار يمثل بشرى سارة للمواطنين في البلدين والذين يرتبطان بعلاقات سفر وسياحة وثيقة، مشيرًا إلى أن ألمانيا أدرجت النمسا في هذه القائمة للمناطق عالية الخطورة في منتصف نوفمبر الماضي.


وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من الأحد المقبل لن يتم تطبيق شروط السفر الأكثر صرامة، مثل الحجر الصحي لمدة عشرة أيام للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل أو الذين تعافوا، كما يُطلب حاليًا أيضًا عزل الأطفال لمدة خمسة أيام وهي مشكلة خاصة للعائلات حتى لو تم تطعيم والديهم.