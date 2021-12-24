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تلقت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، إخطارًا من نظيرتها الألمانية برفع النمسا من قائمة ألمانيا للمناطق عالية الخطورة في إصابات "كورونا"، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك على الرغم من المخاوف المرتبطة بانتشار المتغير الجديد "أوميكرون".

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، إن القرار يمثل بشرى سارة للمواطنين في البلدين والذين يرتبطان بعلاقات سفر وسياحة وثيقة، مشيرًا إلى أن ألمانيا أدرجت النمسا في هذه القائمة للمناطق عالية الخطورة في منتصف نوفمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من الأحد المقبل لن يتم تطبيق شروط السفر الأكثر صرامة، مثل الحجر الصحي لمدة عشرة أيام للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل أو الذين تعافوا، كما يُطلب حاليًا أيضًا عزل الأطفال لمدة خمسة أيام وهي مشكلة خاصة للعائلات حتى لو تم تطعيم والديهم.

يذكرأن، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة إثر الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وذكر المعهد - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن المتوفي شخص في الفئة العمرية من 60 إلى 79 عامًا، بينما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وفي إشارة إلى متحور "أوميكرون" الجديد، كان المعهد قد وصف الوضع الحالي في ألمانيا بأنه يمثل "موجة وبائية تأخذ بدايتها بالبلاد في الوقت الراهن"، مضيفا أنه حتى لو كانت تلك الموجة في بدايتها في البلاد فإن النظرة إلى الخارج تُظهر بأنه يتعين "توقع أن هذا المتحور سيؤدي إلى موجة عدوى بديناميكية لم يتم رصدها بعد".