17 صورة لآخر مهرجان للتحطيب بالأقصر منذ عامين قبل عودته من جديد مساء اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد فرع ثقافة الأقصر بقيادة محمد إدريس مدير الفرع، لعودة "مهرجان التحطيب"، مساء اليوم الخميس، بحضور وإشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث تجهز ملوك "لعبة التحطيب" الشهيرة بمحافظة الأقصر، لعودة مهرجانهم السنوى الذى تشارك فيه فرق التحطيب من مختلف جنوب الصعيد.

وجرى وضع اللمسات النهائية للمهرجان، وذلك بعد قرار بعودة المهرجان من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة الأقصر لمتابعة مشروع إحياء وترميم المبانى التراثية بقرية حسن فتحى التاريخية، حيث يعيد مهرجان التحطيب الذي ينظم كل عام فى الأقصر التاريخ التراثى للعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد، والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد.

ويعد آخر مهرجان لـ"لعبة التحطيب" أقيم بمحافظة الأقصر فى نهاية ديسمبر 2019، والذي تم تنظيمه بميدان أبو الحجاج الأقصرى بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتى كانت الدورة العاشرة لـمهرجان التحطيب وشارك فيه أكثر من 32 لاعبا من فرق الأقصر وقنا والمنيا وسوهاج، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، ومحافظة الأقصر.

وتعتبر "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث إنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، وتجرى مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذي يتشاركون فى المهرجانات والإحتفالات المختلفة، حيث إنه توجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية: (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد عددا من فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".



جانب من مهرجان التحطيب بميدان أبو الحجاج





سحر خاص لمهرجان التحطيب بالأقصر





شيوخ لعبة التحطيب بالعصا و27 لاعبا من الصعيد





شيوخ لعبة التحطيب فى الاحتفالات والمهرجانات





عروض اخر مهرجان تحطيب فى 2019 بالأقصر





عروض فرق التحطيب المشاركة بالدورة العاشرة لمهرجان التحطيب بالاقصر





عروض لفرقة التحطيب الفنية خلال الفعاليات بالأقصر





عروض مبهرة فى مهرجان التحطيب الأخير بالأقصر





عروض مميزة بمهرجانات التحطيب





فعاليات مهرجان التحطيب الأقصر بميدان أبوالحجاج





فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر





مهرجان التحطيب الأخير بالأقصر





مهرجان التحطيب الأخير بميدان أبو الحجاج





مهرجان التحطيب الأخير فى 2019





مهرجان التحطيب بميدان أبوالحجاج





مهرجان التحطيب ينجح في ميدان أبوالحجاج

