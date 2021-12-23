17 صورة ترصد المرحلة الأولى من ترميمات قرية حسن فتحى قبل افتتاحها اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" صورا لخطوات أعمال المرحلة الأولى من تطوير وترميم قرية المهندس حسن فتحى التاريخية بمدينة القرنة بالبر الغربي، وذلك قبل ساعات من افتتاحها اليوم الخميس، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وقيادات منظمة اليونيسكو، والشركة المكلفة بالتطوير وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر.

وتمت عمليات التطوير والترميمات على قدم وساق داخل قرية حسن فتحى التراثية، والتى حصلت على دعم كبير لمواصلة أعمال تطويرها ورفع كفاءة المباني التاريخية داخله من مسجد القرية ومسرحها والمباني والغرف القديمة التراثية، حيث أكد المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن عملية الترميم في المرحلة الاولي استغرقت ما يقرب من 24 شهرا وفق معاير دقيقة للوصل إلى الشكل الحالي بعد تاثر وانهيار المباني الذي دام لسنوات طويلة، مضيفاً أن جهاز التنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة الأقصر وضع رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة للتناسب مع القيمة المعمارية للقرية.

ويقول العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، إنه تعود القرية التراثية للفنان والمهندس العظيم صاحب الشهرة العالمية بمصر ومختلف أنحاء العالم، حيث جرى مؤخراً ترميم أجزاء القرية بتكليف من منظمة اليونيسكو العالمية التي تتكفل بالترميم والتطوير للقرية للحفاظ على تاريخها العالمي بجنوب الصعيد بتكلفة تصل إلى 750 ألف دولار، حيث يتم العمل من شركة نوعية البيئة الدولية للاستشارات والتصميمات الهندسية (EQI) للدكتور منير نعمة الله، والمالك هو هيئة التنسيق الحضارى.

ويضيف رئيس مدينة القرنة، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى إنهاء عمليات التطوير والترميم الشاملة التى حصلت عليها مبنى "المسجد" ومبنى "الخان" ومبنى "المسرح" داخل قرية المهندس حسن فتحى التاريخية، ومبنى "السوق"، حيث إن الخان هو السوق التراثي القديم الذي تم تصميمه بشكل جمالى مبهر بيد المهندس الفنان حسن فتحى، وتم تطويره وترميم من جديد بعد تعرضه للدمار خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه جرى العمل في إحياء مبني الخان بالقرية بإزالة الزراعات والرديم غرب المبني ومعالجة تأثيرها السلبي علي المبني، والعمل علي خفض مستوى الشارع حول المبنى لإعادة المنسوب الأصلي للموقع، وإنشاء نظام صرف محيط بالمبني لمنع وصول تجمعات المياه للمبنى، والكشف عن اساسات المبني ومعالجتها وتدعيمها بالخرسانة، ومعالجة القباب والقبوات وتدعيمها إنشائياً واستعادة التصميم الأصلي للناحية الجنوبية، والعمل على التشطبيات الداخلية والخارجية والعمل على التجهيزات الفنية، وذلك من شبكات صرف وتغذية وكهرباء وإنارة بالإضافة لخدمات المحمول والإنترنت، وإزالة الإشغالات واستعادة الأجزاء المتعدى عليها غرب المبنى وإعادة فتح الممر الجنوبي.



أروقة المسجد بعد ترميمها فى قرية حسن فتحى





الخان داخل قرية المهندس حسن فتحى





العمال داخل مسرح قرية حسن فتحى





انتهاء أعمال الترميمات داخل مسجد قرية حسن فتحى





ترميمات مسجد قرية حسن فتحى التاريخية بالأقصر





ترميمات مميزة لمسرح قرية حسن فتحى





تصميم محراب مسجد قرية حسن فتحى





تطوير قرية حسن فتحى الشهيرة أبرز مشروع قومى عالمى لخدمة التراث





تطوير مسجد قرية حسن فتحى





سحر الخان عقب ترميمه داخل قرية المهندس حسن فتحى





سحر وجمال مسجد حسن فتحى بعد تطويره





عمليات التطوير بأيدي العمال





قرية المهندس حسن فتحى خلال التطوير داخلها





قرية المهندس حسن فتحى خلال تطويرها يومياً





مدخل مسرح قرية حسن فتحى





مشروع تطوير قرية حسن فتحى التراثية بالأقصر

