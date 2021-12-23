1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل خلال 24 ساعة

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ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم رصد 1400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا(كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو الإحصاء الأعلى للاصابات الجديدة في يوم واحد منذ مُنتصف أكتوبر الماضي.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الوزارة، أن معامل العدوى ارتفع الآن إلى 1.34، مما يُشير إلى انتشار كبير للوباء، وأن من بين نتائج اختبارات فيروس كورونا المُستلمة الأربعاء كانت 1.44% إيجابية. وفي 12 ديسمبر كانت نسبة ايجابية الاصابة 0.56%.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك الآن 9591 حالة إصابة بفيروس كورونا نشطة في جميع أنحاء إسرائيل، وأنه من بين 124 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفى هناك 83 حالة خطيرة، من بينهم 48 حالة حرجة. وتم وضع 39 مصابا على أجهزة التنفس فيما تم توصيل 16 بأجهزة القلب والرئة.

ومنذ بداية الجائحة، توفي 8 آلاف و239 شخصًا جراء فيروس كورونا في إسرائيل، غالبيتهم العظمى غير محصنين باللقاح المضاد للفيروس