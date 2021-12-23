"ياسر" يناشد إعادة فتح الشارع الوحيد المؤدى لمنزله بالمنوفية.. ورئيس المدينة يرد

أمنية فايد - المنوفية - محمد فتحى





وناشد القارئ المسئولين التوجه إلى الشارع لإعادة فتح الشارع الوحيد المؤدى لمنزله. أرسل القارئ ياسر عبد العزيز عبد الله حميده، والمقيم فى مدينة الباجور محافظة المنوفية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص غلق الشارع من جسر الباجورية الغربى وهو الشارع الوحيد المؤدى لمنزله وهو ما يعيق حركته في الذهاب والعودة.وناشد القارئ المسئولين التوجه إلى الشارع لإعادة فتح الشارع الوحيد المؤدى لمنزله.

ومن جانبه أكد المحاسب السيد عبد العال رئيس مجلس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أن المنطقة خارج الحيز العمراني، وتم إحالة الموضوع برمته إلى الشئون القانونية، والتى قررت إبلاغ قسم الإشغالات برفع الإشغالات.

















وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".