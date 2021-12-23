اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:24 م
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وكيل زراعة الغربية يجرى حركة تنقلات بين مديرى الإدارات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:06 م
وكيل زراعة الغربية يجرى حركة تنقلات بين مديرى الإدارات الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية حركة تنقلات بين العاملين بالإدارت لضخ دماء جديدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية ومكافحة والتصدى لكافة التعديات.

وكلف وكيل وزارة الزراعة المحاسب مدحت زكى العزب كركر بتسيير أعمال مدير عام للادارة العامة للشئون الماليه والإدارية بمديرية الزراعه بالغربية و تكليف المهندس حسن ابرهيم قلقيله مديراً لادارة التوجيه التعاونى بالتعاون الزراعي، وتكليف المهندس وائل محمد دغمش بتسيير أعمال مدير ادارة دارة حماية الأراضى .

جاءت القرارات بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الخميس وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى القرار الوزارى الخاص بتكليف الدكتور خالد أبو شادى مديرا لمديرية الزراعة بالغربية.

 

 

 


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