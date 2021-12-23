"وكيل تعليم دمياط" يعلن نتيجة مسابقة المخترع الصغير على مستوى المدن

دمياط معتز الشربينى

انتهي التوجيه العام للتربية الإجتماعية بدمياط،من فاعليات مسابقة "المخترع الصغير" للمرحل الثلاث والتي اقيمت فى الفتره من 19 ديسمبر وحتي 22 ديسمبر الجارى والتى هدفت تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع.



واكد الدكتور خالد خلف "وكيل الوزارة" ان الطلاب قدمت الكثير من الإبتكارات، معلنا نتيجة التقييم والذي اشرف عليه علاء ناشد النادى موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد مسئول الاتحادات الطلابية، ولجنة التقييم ناديه صقر موجه اول العلوم لاداره دمياط و فايزه احمد موجه اول العلوم بديوان المديرية، واسفر عن فوز..



المرحلة الابتدائية.

حصول التلميذ العربي ايمن العربي ابو عبيد مدرسة اللغات الرسمية بادارة دمياط التعليمية علي المركز الأول عن مشروع smart house



المرحلة الإعدادية.

حصول الطالب محمد محمد يحيى العشماوي مدرسة زيد بن حارثة للغات بإدارة دمياط الجديدة علي المركز الأول عن مشروع جهاز لقياس مسافات التباعد الاجتماعي كتقنية تساعد علي الإجراءات الاحترازية.



- المرحلة الثانوية.

حصول الطالب احمد طارق ياقوت الباز مدرسة الروضة الرسمية للغات بإدارة الروضة التعليمية علي المركز الأول عن مشروع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الطبية.



وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق، وقدم الشكر والتقدير للمشرفين والمدارس وأولياء أمورهم ولكل من ساهم في حصاد هذه النتائج المشرفة لتعليم دمياط.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإشراف يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية.









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