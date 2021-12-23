وزير العدل يقرر منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفى شركة مياه الأقصر

كتب أحمد حسن - إبراهيم قاسم

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح عدد من موظفي شركة مياه الأقصر، صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.

ونشرت الجريدة الرسمية أسماء الموظفون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية وهم :.



الجريدة الرسمية (1)



الجريدة الرسمية (2)