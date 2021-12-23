وزير الرى يترأس أول اجتماع بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت أسماء نصار

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، أول اجتماع بمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، كما تفقد الدكتور عبد العاطى مبنى الوزارة والمكاتب والقاعات المختلفة ، والتعرف على التجهيزات المتوفرة بها.

وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه سيتم بدء الانتقال لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كفترة انتقالية تجريبية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال للعاصمة الادارية الجديدة خلال شهر ديسمبر الجارى.

ووجه عبد العاطى بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني فى إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجي للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية هذا الانتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، ومجهودات الوزارة فى تطوير الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، بالإضافة لأعمال إزالة التعديات.

كما استعرض عبد العاطى خلال الاجتماع المجهودات والاجراءات التى قامت بها اجهزة الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها ، بالاضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة ، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة ، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للتحول الرقمى ، وعمل أرشفة لما يقرب من 660 ألف وثيقة ، ورقمنة 108 إدارات مختلفة ، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الرقمنة خلال شهرين من الآن.