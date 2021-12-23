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وزارة التجارة تستهدف زيادة الصادرات إلى دول الكوميسا 50%

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:00 ص
وزارة التجارة تستهدف زيادة الصادرات إلى دول الكوميسا 50% صادرات - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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انتهت وزارة الصناعة والتجارة من خطة لمضاعفة صادرات مصر إلى دول الكوميسا بنسبة 50 %، وذلك بعد تولي مصر رئاسة الكوميسا الشهر الماضي، وتستهدف الخطة القطاعات التصديرية التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، بحسب مصدر مطلع في جهاز التمثيل التجاري.

 

"الكوميسا" هو تجمع تجاري مهم لمصر ويفتح للقاهرة آفاقا كبيرة الفترة المقبلة لزيادة الصادرات، وتعميق التعاون في المجالات المختلفة منها المجالات الاستثمارية، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة، وهذا العدد الكبير من السكان يعتبر سوق استهلاكي ضخم مما يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية في ظل إزالة العوائق الجمركية.

 

وكانت قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا سجلت ارتفاع إلى 2.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى  من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  32.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 901  مليون دولار خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا مسجلة 3.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%.


صادرات مصر

صادرات مصر للكوميسا

صادرات 2021

خطة زيادة الصادرات

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