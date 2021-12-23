نفذ بأيادى مصرية.. 7 معلومات عن مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط

كتبت - مروة الغول

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع انتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط ، حيث استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالي..

1- إجمالى إنتاج المشروع 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالى إنتاج مصر من البنزين.

2- المشروع يغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين.

3- المشروع له دور فى تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.

4- يعظم المجمع الذى تم تنفيذه بأيادى مصرية من شركات قطاع البترول المتخصصة انبى وبتروجت الاستفادة من أصول مصفاة أسيوط لتكرير البترول بفتح إستثمارات جديدة بمحافظات الصعيد.

5- ساهم فى توفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

6- اجمالى استثمارات المشروع تبلغ نحو 450 مليون دولار مايعادل 2ر7 مليار جنيه .

7- إلتزام المشروع وتوافقه بيئياً.

وارتفع انتاج مصر من البنزين محلياً منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 9ر3 مليون طن إلى 6 مليون طن فى ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة الى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالأسكندرية.