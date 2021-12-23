اليوم السابع
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نائب مدينة دكرنس يزيل سميل خرسانى على مساحة 650 متر لبناء مخالف

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:34 م
نائب مدينة دكرنس يزيل سميل خرسانى على مساحة 650 متر لبناء مخالف جانب من الإزالة
الدقهليه شريف الديب

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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية،اليوم الخميس،بالإشراف على إزالة سميل خرساني على مساحة حوالي 650 متر بميت الحلوج بجوار المجزر الآلي الجديد وإتخاذ الإجراءات القانونية لعرض المالك على النيابة.

كما قام نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمتابعة أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بشوارع ومناطق المدينة،كذلك قام سعد بالمرور على عدد من حالات بناء، للتأكد من عدم وجود مخالفات وفحص عدد من رخص البناء بالمدينة بشوارع المستشفى وعبد المنعم رياض والحرية.

وأكد سعد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار المتابعة الميدانية وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم وحل مشكلاتهم ومنع كافة أشكال الاشغالات، والحفاظ على النظافة العامة.

وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.


 

إزالة سميل خرساني على مساحة 650 متر لبناء مخالف
إزالة سميل خرساني على مساحة 650 متر لبناء مخالف

 

جانب من إزالة سميل خرساني على مساحة 650 متر لبناء مخالف
جانب من إزالة سميل خرساني على مساحة 650 متر لبناء مخالف

 

 

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

 


 



 


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إزالة مخالفات

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