مياه أسيوط تعلن عن مسابقة جديدة لشغل عدد من الوظائف بمختلف أفراع الشركة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في المسابقة رقم (4) لعام 2021 م عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية بأفرع الشركة المختلفة بمحافظة أسيوط عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية ( مهندس ثالث ، كيميائي ثالث ، اخصائي زراعة ثالث ، فني ، وفني معمل ، مراقب أمن ، حرفي ، عامل خدمات معاونة) بأفرع الشركة بمركز ومدينة (أول أسيوط - ثان أسيوط ـ مركز أسيوط ــ الفتح ـــ أبوتيج ـــ أبنوب ــ ساحل سليم ـــ البداري ـــ ديروط ـــ القوصية ــــ منفلوط ــــ صدفا ـــ الغنايم ).

وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل تحسين بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا أنه تم الإعلان عن الشروط على الموقع الالكتروني للشركة والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

ونوه اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية ، أن نموذج شغل الوظيفة وفقا للعناوين المرفقه بالاعلان طبقاً للمواقع الجغرافية للمحافظة إعتباراً من 1 يناير 2022 م حتي 18 يناير 2022م من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً عدا العطلات الرسمية.

وقال "درة" أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة من السادة المتقدمين طوال الفترة المحددة بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية الكائن بشارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية اعتباراً من 1/1/2022م حتي 18/1/2022م من الساعة الثانية ظهراً حتي الساعة السادسة مساءاً، ولن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التقديم حرصا على سلامة المتقدمين.