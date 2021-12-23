موجز الاقتصاد.. البنك المركزى يمد إعفاء رسوم السحب والتحويلات المالية حتى 30 يونيو

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 23-12-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، أبرزها قرار البنك المركزى بمد العمل بإعفاء رسوم السحب والتحويلات المالية حتى 30 يونيو، بالإضافة إلى اعتماد الرقابة المالية تعديل لائحة صندوق العاملين بشركة الصرف بالإسكندرية..

البنك المركزى يمد العمل بإعفاء رسوم السحب والتحويلات المالية حتى 30 يونيو

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

التخطيط: تكلفة مشروعات "حياة كريمة" فى 14 قرية 4 مليارات جنيه لكافة الخدمات

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة النتائج الأولية لمسح خصائص المجتمع المحلي في قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

الثروة الداجنة: "التموين" توافق على تفعيل تداول الدواجن الحية بالبورصة السلعية

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، بدء التداول على الدواجن في البورصة السلعية، مشيراً إلى أن وزارة التموين وكذلك جهاز تنمية التجارة الداخلية يتابعان عمليات التداول على الطيور الحية، لتكون كافة حلقات التداول في مكان واحد.

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عددًا من الدبلوماسيين

التقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببعض الدبلوماسيين بدرجة سكرتير أول المرشحين لوظيفة مستشار بوزارة الخارجية بدعوة من معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في إطار ترويج المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية.

وضع اللمسات الأخيرة لمقار «الضرائب والعقارية والجمارك» بالعاصمة الإدارية

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة ميدانية بمقار مصالح الضرائب، والضرائب العقارية، والجمارك، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية؛ وذلك لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة إجراءات الانتقال التدريجى للعاملين، وفقًا للجدول الزمنى المقرر بدءًا من الشهر الحالى، ولمدة 6 أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، على نحو يضمن تحقيق ما تستهدفه الدولة من تحديثٍ لأنماط العمل الحكومى، يرتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لافتًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

0.6 % زيادة فى عدد المنشآت الرياضية عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية لإحصـــــاء النشــاط الرياضي في المنشـــــآت الرياضيــــــة لعــــــام 2020.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي: بـلغ عــدد المنشــآت الـرياضية 5157 منشــأة رياضية عــام 2020 مقابل 5126 منشأة عام 2019 بزيادة قدرها 0.6 %.

جائزة مصر للتميز الحكومى تعلن جامعة أسيوط أول جامعة تطلق "جوائز التميز الداخلية "

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية لمختلف وحدات الجهاز الاداري بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية من الجائزة، حيث جاءت جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تطلق جائزتها الداخلية.

وزير الاتصالات يفتتح مركز مراقبة لهيئة البريد لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز مراقبة وتشغيل الخدمات التابع للهيئة القومية للبريد؛ حيث يهدف المركز إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات في جميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها. رافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق العاملين بشركة الصرف بالإسكندرية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1969 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

"الإسكان": طرح محال تجارية وصيدليات بمدينتى السادات وسوهاج الجديدة

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 37 محلاً تجارياً و4 صيدليات بمساحات مختلفة للبيع بالمزاد العلني، بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية.