منزل و5 أفدنة هدية الدولة لأهالى سيناء لتعمير مناطق الوسط الجبلية.. صور

شهدت أواخر ايام 2021 استقبال طلبات المواطنين للحصول علي منزل و5 أفدنة في التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر تستقبل أبنائها للإقامة والتوطين بأرض سيناء الحبيبة داخل تجمعات تنموية" سكني/زراعي "كاملة المرافق والخدمات، بناء علي توجيهات القيادة السياسية لما لسيناء من أهمية كبيرة.

أضاف المحافظ، أنه تم الإعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعدد 17 تجتمع تنموي "سكين /زراعي"، منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخري بجنوب سيناء.

أشار المحافظ، إلى إن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها إلي جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، وان الدولة بكافة اجهزتها وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية علي ارض سيناء الحبيبة والغالية على قلوب كل المصريين .

وأفاد المحافظ بأن عملية الطرح بالكامل ستتم اليكرتونيا في ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار والذي شهد مراسم توقيعه رئيس مجلس الوزراء .

أوضح أنه تقديرا لدور أبناء ومشايخ وعواقل سيناء الشرفاء، وكذا دور كل شهداء الوطن وكل من خدموا على تلك الأرض الطاهرة من ضباط وضباط صف وجنود تم تخصيص 50% لاهالي سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الإعلان على أن يتم ختصيص نسبة 10 % من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، بجانب نسبة 50 % لابناء المحافظات الاخري على أن يتم ختصيص نسبة 15 % من تلك النسبة لضباط وضباط صف والجنود المتقاعدين والسابق لهم الخدمة في سيناء اعتبارا من عام 2010 واسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.

وأضاف اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ، بأنه قد تم توقيع برتوكول ثلاثي بين محافظتي شمال وجنوب والهيئة العامة للاستثمار لطرح تلك التجمعات على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة حيث يتم الاطلاع على الشروط والتقدم ورفع الطلبات علي ذات الموقع ، ولن يلتفت الي طلبات تقدم خلاف ذلك , حيث يتم فرز الطلبات ومراجعتها وكذا اجراء القرعة اليكرتونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين, وكذا امكانية تقديم الطلبات ورفع المستندات من المنزل، وكذا تنفيذ سياسة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتحصيل الالكتروني لكافة المعاملات النقدية.

تابع الخولي ، أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الاول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الابار العميقة و عدد 1141 مسكن كاملة المرافق والتجهيزات , كما تضمن كل تجمع عدد من المنشأت الخدمية الاساسية "مدرسة تعليم اساسي/مسجد/وحدة صحية /ديوان/ساحة رياضية / مجمع محلات"، بجانب ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ليصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار ، وبالتالي يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الاسر من ابناء سيناء وباقي محافظات الجمهورية علي ارض سيناء.

أشار الخولي إلى إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية وكذا الأشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، لافتا إلي تخصيص 5 افدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م2 قابل للتعلية للأسرة الواحدة ، وفي حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على عدد5 أفدنه جديدة بذات التجمع .

قال الحولي إن الدولة تحملت 70% من اجمالي التكلفة بجانب ثمن الارض، حيث يتحمل المواطن باقي القيمة وهي مبلغ800 الف جنيه تسدد على مراحل وطرق ميسرة في السداد ، بحيث تعطي فرصة للزراعة والانتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقي القيمة )نسبة 10 %دفعة مقدمه + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة10 % قسط ثاني بعد مرور 6سنوات من تاريخ التعاقد, والباقي نسبة 75 %تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنه بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.