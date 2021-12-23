مفوضة الدفاع بالبوندستاج تحذر من استخدام الجنود بالمساعدات الإدارية بسبب كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قالت إيفا هوجل مفوضة الدفاع فى البرلمان الألمانى، إن المساعدة الإدارية لآلاف الجنود في جائحة كورونا بشكل متزايد، والاعتماد عليهم مدنيًا، تمثل إشكالية كبيرة.

وحذرت مفوض القوات المسلحة من تزايد أوجه القصور في تدريب القوات المسلحة، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بالفعل شكاوى لأن رجال ونساء البوندسوير تم نشرهم في المكاتب الإدارية كنوع من استبدال العطلات، قائلة: في العام الماضي كانت لدينا حالات بمناسبة عيد الميلاد وأيضًا في عيد الفصح، حيث كان الموظفون المدنيون من السلطات الصحية يأخذون إجازتهم السنوية التي يستحقونها عن جدارة ويتقلد الجنود مناصبهم.

وبحسب الجيش الألماني، فإن حوالي 6500 رجل وامرأة بالجيش الألمانى، سيؤدون خدمة نشطة في مجال المساعدة الإدارية خلال عطلة عيد الميلاد، ووفقًا لذلك، يعمل حوالي 1600 جندي في منشآت التطعيم ونحو 1700 في المستشفيات ومرافق الرعاية ، كما أعلنت قيادة المهام الإقليمية ، المسؤولة عن المساعدة الإدارية ، عند الطلب و يتم نشر حوالي 3200 جندي في الإدارات والسلطات الصحية خلال عيد الميلاد ، أي حوالي النصف.

وتشير إيفا إلى أن المساعدة الإدارية في الجهات الصحية هي بالدرجة الأولى حول متابعة حالات الكورون، وحقيقة أن الجنود يجب أن يستمروا في الانتشار للحصول على خدمات الكمبيوتر والهاتف هذه يقابلها عدم فهم.

وفي فبراير، أعلنت وزيرة الدفاع آنذاك أنجريت كرامب كارينباور، أن المساعدة الإدارية لفيروس كورونا ستكون أولوية قصوى، وقالت "بعض الأشياء ستترك ملقاة علينا أن نعوضها في وقت لاحق".

وفي منتصف ديسمبر، زاد البوندسفير بشكل كبير من عدد المساعدة الإدارية في مطلع العام - إلى 17500 جندي. احتياطي استراتيجي من 7500 جندي مع توافر متعاقب من 7 إلى 14 يومًا يتم الاحتفاظ به أيضًا بموجب "حجز إداري" من قبل المفتش العام إيبرهارد زورن. مع الزيادة ، يريد الجيش الألماني أن يكون مستعدًا لمزيد من طلبات المساعدة من المقاطعات والولايات والبلديات.