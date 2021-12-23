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معهد "روبرت كوخ" يعلن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بـ"أوميكرون" فى ألمانيا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:18 م
معهد "روبرت كوخ" يعلن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بـ"أوميكرون" فى ألمانيا أوميكرون -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة إثر الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
 
وذكر المعهد - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن المتوفي شخص في الفئة العمرية من 60 إلى 79 عامًا، بينما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى.
 
وفي إشارة إلى متحور "أوميكرون" الجديد، كان المعهد قد وصف الوضع الحالي في ألمانيا بأنه يمثل "موجة وبائية تأخذ بدايتها بالبلاد في الوقت الراهن"، مضيفا أنه حتى لو كانت تلك الموجة في بدايتها في البلاد فإن النظرة إلى الخارج تُظهر بأنه يتعين "توقع أن هذا المتحور سيؤدي إلى موجة عدوى بديناميكية لم يتم رصدها بعد".

ألمانيا

أوميكرون

كورونا

اخبار المانيا

اخبار عالمية

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