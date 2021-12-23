معلومات الوزراء: ارتفاع نسبة رضا المصريين عن جهود الحكومة فى مواجهة كورونا لـ69.5%

كتبت هند مختار

في إطار خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لاحتواء ومكافحة انتشار هذا الفيروس وسلالاته المتحورة، تواصل الحكومة جهودها المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في المقام الأول مع الحفاظ في الوقت نفسه أيضاً على تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على تقييم المصريين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبسؤال المواطنين حول هذا الشأن، أظهرت النتائج أن 69.5% من المواطنين بالعينة قيموا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا بالجيدة، وذلك خلال ديسمبر 2021، وبارتفاع قدرة 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذي بلغت به هذه النسبة 56.2%.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في جميع محافظات الجمهورية.