اليوم السابع
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مطران الكنيسة الأسقفية: نصلى فى عيد الميلاد من أجل بلدنا ولتظل فى تقدم وازدهار

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:30 م
مطران الكنيسة الأسقفية: نصلى فى عيد الميلاد من أجل بلدنا ولتظل فى تقدم وازدهار المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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قال المطران سامى فوزى إن كاتدرائية جميع القديسيين ستفتح أبوابها في الثامنة مساء غدا الجمعة، للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الذى جاء ببشرى فرح وسلام لجميع الشعوب.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بسبب أجواء كورونا قررت الكاتدرائية تحديد أعداد الحضور مع الوضع فى الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية، ونصلى ليبارك الله بلادنا والكنيسة وشعبه في مصر وكل مكان ونصلى لسنة جديدة كلها بركات لبلدنا الحبيبة مصر ومن أجل خير بلدنا وأن تكون دائما في تقدم وازدهار.

جدير بالذكر أن الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ترأس صلوات القداس الإلهى فى سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين حيث اصطحب المطران القس يشوع والقس حمدي صدقي لمشاركته الصلاة.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

عيد الميلاد المجيد

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