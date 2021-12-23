مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران بينها 5 من أوكرانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها قرابة 2500 سائح من عدة دول مختلفة بينها 5 رحلات من المطارات الأوكرانية المختلفة.

وكشفت جداول الرحلات المقرر أن يستقبلها المطار اليوم الخميس 5 رحلات أوكرانية و3 رحلات من ألمانيا ورحلتين من سويسرا، ورحلتين من إيطاليا، وواحدة من رومانيا وأخرى من هولندا ورحلة داخلية، وذلك ضمن 74 رحلة طيران أسبوعية وصلت المطار منذ بداية الأسبوع.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث إن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات، وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.