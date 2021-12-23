مصرع 4 مهاجرين بسبب جنوح مركب شراعى وعلى متنه عشرات المهاجرين

أثينا أ ش أ

لقى ما لا يقل عن أربعة مهاجرين مصرعهم عندما جنح قاربهم الشراعى فى جزيرة براسونيسى شمال أنتيكيثيرا باليونان.

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية أنه يوجد حوالى 90 مهاجرا فى الجزيرة، بينما تم العثور على أربع جثث. وتجرى تحقيقات من قبل خفر السواحل لتحديد مكان المفقودين.

وقال خفر السواحل اليونانى اليوم الخميس: كانت هناك معلومات أن حوالى 100 شخص فى وضع صعب فى منطقة أنتيكيثيرا البحرية بالبحر المتوسط.

وهرعت سفينة بحرية إلى الموقع. ووجد أن الإشارة جاءت من مركب شراعى جنح فى جزيرة براسونيسى الصخرية. وبحسب نفس المعلومات، يوجد حوالى 90 شخصا فى الجزيرة الصخرية ، بينما تم العثور على أربع جثث.

يذكر أن قاربا غرق يوم أمس، وبحسب إفادات المنقذين كان على متنه 50 شخصا، فى منطقة البحر جنوب فوليجاندروس.

وباستثناء 12 شخصا، جرى القبض عليهم وصعودهم على متن قارب صغير مساعد للقارب وأنقذهم خفر السواحل، لم يتم إخراج أى من الركاب الآخرين على قيد الحياة.

وبحلول ظهر أمس، تم انتشال جثث ثلاثة رجال على السفن المشاركة فى عملية البحث والإنقاذ ، على أمل تحديد مكان الناجين الذين اختفوا بالفعل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.