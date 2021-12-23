مصرع 4اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائري الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي 4 اشخاص مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطى بالقاهرة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.