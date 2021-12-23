اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 4اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائري الأوسطى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:20 م
مصرع 4اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائري الأوسطى أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي 4 اشخاص مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطى بالقاهرة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
وبالفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة، مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.
 
 
 

ادارة المرور

حادث تصادم

طريق الاوسطى

زحام مروري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة