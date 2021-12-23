مصرع متسلق جبال وإصابة آخر خلال تسلق بركان شيمبورازو فآ الإكوادور

فاطمة شوقى

توفي متسلق جبال وأصيب شخص آخر في حادث وقع في بركان شيمبورازو الواقع في منطقة الأنديز في الإكوادور، حسبما ذكرت وزارة البيئة والمياه والانتقال البيئي.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية بيان أصدرته وزارة البيئة أوضحت فيه أنه نتيجة لهذا الحدث ، تم تنسيق الإجراءات ذات الصلة بشأن الشخص الذي توفي اثناء تسلقه البركان مع الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام.

وعثر المنقذون الذين صعدوا إلى المكان على جثة لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا ، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 21 عامًا أصيب بخلع في الكاحل الأيمن وكدمات متعددة ، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى في ريوبامبا حتى يحصل على رعاية طبية.

وأوضح البيان ، دون تحديد مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو بشأن الحالة الجسدية للشخص المصاب ، أن ذلك "تمت معالجته من قبل المسعفين الأوائل في الوقت المناسب".

تم إرسال سيارة إسعاف ووحدة إنقاذ من إدارة الإطفاء ، بالإضافة إلى أعضاء من مجموعة العمليات الخاصة (GOE) التابعة للشرطة الوطنية .

واختتم البيان بتقديم مناشدة للسكان يطلب فيها إبلاغهم عبر القنوات الرسمية بما حدث، وأيضا توخى الحذر فى هذه المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى أكتوبر الماضى، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد مماثل نتيجة الانهيار الجليدي الذي فاجأهم عندما كانوا يتسلقون بدقة جبل شيمبورازو الثلجي ، أعلى جبل في جبال الأنديز في الإكوادور، والذى يبلغ ارتفاعه 6193 مترًا ، ويقع في مقاطعة تحمل نفس الاسم وتعتبر من أعلى القمم على كوكب الأرض نظرًا لأنها تعتبر أبعد نقطة عن نواة الأرض.