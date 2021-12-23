مصرع عامل إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بمجلس مدينة الخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى عامل السويتش النونبتجى بمجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مصرعه إثر اختناقة بغاز تسرب من أنبوبة بوتاجاز كانت موجودة بمجلس المدينة، حيث عثر عليه زملاؤه فور وصولهم للعمل صباح اليوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر حضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من العاملين بمجلس مدينة الخانكة، بالعثور على زميلهم "طارق ا"، عامل السويتش النوبتجى لمجلس مدينة الخانكة، جثة هامدة بغرفة السويتش، صباح اليوم، فور وصلهم الى مقر مجلس المدينة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمجلس المدينة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "طارق ا"، عامل السويتش النوبتجى لمجلس مدينة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجاء التقرير الأولى لمفتش الصحة أن سبب الوفاة استنشاق غاز سام تسرب من أسطوانة بوتاجاز بمجلس المدينة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وبيان أسباب تواجد أسطوانة بوتاجاز بالمجلس فى هذا التوقيت.