مصرع طالبة صدمتها سيارة نقل محملة بمواد بناء فى بسيون بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي مصرعها بعد أن صدمتها سيارة نقل محملة بمواد بناء بشارع الثورة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون والتحفظ على السائق مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "ب.ب.ش" 14سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية للمستشفى جثة هامدة.

وبالفحص تبين أثناء سيرها صدمتها سيارة نقل محملة بمواد بناء، ولقيت حتفها فى الحال، تم ضبط السائق مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.