اليوم السابع
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مصرع ربة منزل فى حادث سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعى ببنها

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:29 م
مصرع ربة منزل فى حادث سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعى ببنها جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت ربة منزل مصرعها، اصطدمت بها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة كوبرى الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفت أثناء تقديم الإسعافات لها بمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفت أثناء تقديم الإسعافات لها.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه اثناء عبور "م م ج"، 65 سنة، ربة منزل، مقيمة عزبة السوق دائرة القسم، للطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بمنطقة الشموت دائرة مركز بنها، اصطدمت بها سيارة مسرعة فر قائدها هاربا عقب الحادث، ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إلا أنها توفت خلال تقديم الإسعافات لها بمستشفى بنها الجامعى.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مصرع ربة منزل

الطريق الزراعى

كوبرى الشموت

مستشفى بنها الجامعى

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