مصدر عراقى: مقتل إرهابى فى قصف جوى على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

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أعلن مصدر أمني عراقي، مقتل إرهابي بقصف جوي على الحدود بين محافظتي ديالي وصلاح الدين.



وذكرت الوكالة العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس، أن قصفا جويا استهدف مضافة في منطقة الميتة الحدودية بين ديالي وصلاح الدين؛ ما أدى إلى مقتل إرهابي وفق المعلومات الأولية، مضيفة أن القصف الجوي يعد الثاني من نوعه خلال الفترة الماضية.. مبينا أن الضربات الجوية كانت مكثفة في تعقب أهداف داعشية مهمة على الحدود بين ديالي وصلاح الدين.



من جهة أخرى، أفاد المصدر الأمني باستهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة، في ساعة متاخرة من مساء أمس على الطريق الدولي السريع في بابل، دون وقوع إصابات بشرية.