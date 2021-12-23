مشروعات سياحية فى بورسعيد.. إنجازات تحققت فى عهد الرئيس السيسى

شهدت محافظة بورسعيد مشروعات تنموية كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاسيما المشروعات السياحية، التى وضعت بورسعيد على الخريطة السياحية لمصر والعالم ومن أهمها:
بورتو سعيد
بورتو سعيد تعد نقلة سياحية كبيرة لما يحمله هذا الاسم من سمعة عالمية في مجال السياحة بإنشاء المنتجعات والقرى على غرار أرقى الأماكن السياحية العالمية، وبورسعيد كان لها الحظ الأوفر في وجود هذا الكيان السياحي العملاق في غربها المتمثل فى إنشاء فندق عالمي وتشغيله وهو يليق بالكيانات الاقتصادية والصناعية التي أصبحت بورسعيد محط أنظار العالم في المجال الصناعي واللوجستي، فضلاً عن أنه أوشك العمل في باقي المشروع على الانتهاء، للارتقاء ببورسعيد سياحيا بعد أن أصبحت المدينة قبلة للاستثمار وكذلك عاملا أساسيا لعودة الحركة السياحية إلى بورسعيد ويوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة
شارع 7/3
شارع 7/3 يجمع كل وسائل الإبهار السياحي، ويضم الشارع السياحى الترفيهى عربات للمشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، وسيقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى وسيكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها، كون أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.
شارع ديليسبس باى
شارع "ديليسبس باي" منطقة جذب سياحي تجمع وسائل الترفيه والخدمات المختلفة ويضم الشارع السياحي مسطحات خضراء، وأماكن للجلوس بشكل حضاري وجمالي للمواطنين، ومناطق ديكورية، ونافورة، و13 حاوية كل حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، وذلك لاستخدامها كمشروعات في مجال المأكولات والمشروبات.
ساحة مصر
ساحة مصر مشروع سياحي واعد وواجهة بورسعيد الحضارية أمام زائريها عبر قناة السويس.
وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المشروعات السياحية ستضع المحافظة على قدم راسخة وسط خريطة السياحة العالمية لمصر من خلال المشروعات السياحية العملاقة التي يجري العمل بها حاليا على شاطئ المدينة.
وأضاف الغضبان، أن مثل هذه المشروعات تأتي من أجل تعظيم الاستغلال الأمثل لتطوير شاطئ غرب بورسعيد ذات الموقع الساحر وفي إطار التطوير الشامل المنتظر للمنطقة بأكملها ويضيف مشروع بورتو بعدا جديدا للتنمية السياحية ببورسعيد، حيث يطل على البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وسيتم من خلاله استغلال البحيرة لأول مرة سياحيا بخلاف البحر المتوسط.
وفى ذات السياق، أكد أن مشروع الشارع السياحى 7/3 أول طريق سياحى مخصص للمشاة فقط، وسيكون مصمما على أحدث طراز معمارى متطور يحتوى على كافة الخدمات، حيث يبلغ طوله نحو 600 متر، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مسطح،ويتكون المشروع من منطقتين لألعاب الأطفال، و5 مداخل للمشروع، وأماكن جلوس للعائلات بها نحو 120 كرسيا، وأعمدة ديكورية حديثة وموفرة للطاقة، ومنطقة مسرح للحفلات، ونظام كاميرات مراقبة وأنظمة صوت، و45 سلة قمامة بمعدل واحد كل 10 أمتار، ونظام رى متطور وتحكم آلي، وممر لسير الدراجات خاص بالأطفال، والشارع بالكامل إنتر لوك ورخام. ويعد نقلة كبيرة للسياحة في بورسعيد وسيكون مقصد لجميع أبنائها والزائرين من المحافظات الأخرى.
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