مشروعات سياحية فى بورسعيد.. إنجازات تحققت فى عهد الرئيس السيسى

بورتو سعيد

بورتو سعيد تعد نقلة سياحية كبيرة لما يحمله هذا الاسم من سمعة عالمية في مجال السياحة بإنشاء المنتجعات والقرى على غرار أرقى الأماكن السياحية العالمية، وبورسعيد كان لها الحظ الأوفر في وجود هذا الكيان السياحي العملاق في غربها المتمثل فى إنشاء فندق عالمي وتشغيله وهو يليق بالكيانات الاقتصادية والصناعية التي أصبحت بورسعيد محط أنظار العالم في المجال الصناعي واللوجستي، فضلاً عن أنه أوشك العمل في باقي المشروع على الانتهاء، للارتقاء ببورسعيد سياحيا بعد أن أصبحت المدينة قبلة للاستثمار وكذلك عاملا أساسيا لعودة الحركة السياحية إلى بورسعيد ويوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة

شارع 7/3

شارع 7/3 يجمع كل وسائل الإبهار السياحي، ويضم الشارع السياحى الترفيهى عربات للمشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، وسيقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى وسيكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها، كون أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.

شارع ديليسبس باى

شارع "ديليسبس باي" منطقة جذب سياحي تجمع وسائل الترفيه والخدمات المختلفة ويضم الشارع السياحي مسطحات خضراء، وأماكن للجلوس بشكل حضاري وجمالي للمواطنين، ومناطق ديكورية، ونافورة، و13 حاوية كل حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، وذلك لاستخدامها كمشروعات في مجال المأكولات والمشروبات.

ساحة مصر

ساحة مصر مشروع سياحي واعد وواجهة بورسعيد الحضارية أمام زائريها عبر قناة السويس.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المشروعات السياحية ستضع المحافظة على قدم راسخة وسط خريطة السياحة العالمية لمصر من خلال المشروعات السياحية العملاقة التي يجري العمل بها حاليا على شاطئ المدينة.