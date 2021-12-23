اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستشار رئيس وزراء العراق يعلن إغلاق ملف تعويضات حرب الكويت

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:27 م
مستشار رئيس وزراء العراق يعلن إغلاق ملف تعويضات حرب الكويت رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طوت بغداد بعد أكثر من 30 عاماً من اجتياح العراق للكويت، ملف دفع التعويضات التي بلغت 52 مليار دولار، وفقا لما أعلنه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "بغداد أنهى ملف التعويضات المرتبطة بحرب الكويت بدفع المستحقات الأخيرة من هذه التعويضات".

 

 وأوضح أن العراق دفع في المجموع 52.4 مليار دولار، مضيفاً أن "هذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة."

 

وأعرب مستشار رئيس وزراء العراق عن أمله في أن يتم إنفاق الأموال التي كانت مخصصة سابقاً للإصلاحات على مشاريع التنمية.

 

 


العراق

اخبار العراق

اخر اخبار العراق

مستشار رئيس وزراء العراق

تعويضات الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة