مستشار رئيس وزراء العراق يعلن إغلاق ملف تعويضات حرب الكويت

كتب: أحمد جمعة

طوت بغداد بعد أكثر من 30 عاماً من اجتياح العراق للكويت، ملف دفع التعويضات التي بلغت 52 مليار دولار، وفقا لما أعلنه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن "بغداد أنهى ملف التعويضات المرتبطة بحرب الكويت بدفع المستحقات الأخيرة من هذه التعويضات".

وأوضح أن العراق دفع في المجموع 52.4 مليار دولار، مضيفاً أن "هذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة."

وأعرب مستشار رئيس وزراء العراق عن أمله في أن يتم إنفاق الأموال التي كانت مخصصة سابقاً للإصلاحات على مشاريع التنمية.