مسؤول يابانى يحذر من تفشى "أوميكرون" وضغطه على النظام الصحى

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حذر رئيس المجلس الاستشاري للحكومة اليابانية لأزمة "كورونا"، أومي شيجيرو، اليوم الخميس، من أن متحور "أوميكرون" قد ينتشر بسرعة كبيرة في المجتمع ويعرض نظام الرعاية الصحية للخطر.



وأوضح أومي شيجيرو، أنه من المتوقع أن يصيب المتحور الجديد عددًا كبيرًا من الناس في فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من بريطانيا وجنوب إفريقيا تفيد بتضاعف الإصابات كل يومين أو ثلاثة أيام، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).



كما حذر شيجيرو من أن كبار السن ممن حصلوا على اللقاح يظلوا معرضين لخطر الإصابة الشديدة، مطالبًا إياهم بالحصول على جرعة تنشيطية في أقرب وقت ممكن، وتابع أن مخاطر الإصابة ستكون مرتفعة خلال فترة إجازة العام الجديد وطالب المواطنين باتخاذ احتياطاتهم وتجنب السفر غير الضروري.



وتأتي تصريحات شيجيرو بعد يوم من اكتشاف المسؤولين إصابة عائلة في مقاطعة "أوساكا" بالمتحور الجديد دون مغادرة البلاد، كما سجلت السلطات إصابة أخرى بمقاطعة "كيوتو" لم يمكن تتبع مصدرها.