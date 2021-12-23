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مدينة الأقصر يضبط 6 مقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية ويصادر 20 شيشة.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:22 ص
مدينة الأقصر يضبط 6 مقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية ويصادر 20 شيشة.. صور جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات بمجلس مدينة الأقصر، بشن حملة على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لإدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بتكثيف الحملات اليومية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويقول العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 6 مقاهى مخالفة تقوم بتقديم الشيشة لروادها بشارع منشأة العماري الرئيسى بمنطقة حي المطار، وتم مصادرة عدد حوالي 20 شيشة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة والحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى نفس السياق قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وتأكد خلوها من الإشغالات والباعة الجائلين ، وذلك فى إطار خطة الارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها، وبدأ رئيس مدينة الأقصر، الجولة بالمرور على منطقة المطار برفقتة شعبان طايع رئيس حى المطار  لمتابعة أعمال نظافة الحي وخاصة بالمنطقة التي حدثت بها كسر مفاجئ مساء أول أمس، لماسورة مياة بخط المياة بشارع المطار الرئيسى وتم الرصد المبكر لها والتعامل الفوري والانتهاء منها تماماً خلال فترة وجيزة.

ثم تابع رئيس مدينة الأقصر جولته بمنطقة حي وسط لتطهير شوارع الحي من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام، حيث تم رفع جميع الاشغالات والتعديات بمنطقة ابو الجود ومستشفى الكرنك الدولي برفقتة حمادة عباس رئيس حي وسط وأحمد محمود دياب مدير إدارة الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر ، وبالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، كما تم إلزام بعض الفئات الفردية بالتوجة مباشرة الي السوق الحضري، حيث وجه بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أى إشغالات أو باعة جائلين ونظافة الشوارع أولا بأول ، كما تم إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الشارع العام.

حملات على المقاهى المخالفة بالأقصر
حملات على المقاهى المخالفة بالأقصر

 

ضبط 6 مقاهى تقدم الشيشة ويصادر 20 شيشة بالأقصر
ضبط 6 مقاهى تقدم الشيشة ويصادر 20 شيشة بالأقصر

 

مجلس مدينة الأقصر يواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية
مجلس مدينة الأقصر يواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية

 


الاقصر

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