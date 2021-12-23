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مدن الجيل الرابع مستقبل مصر.. تعرف على مدينة أسوان الجديدة × 11 معلومة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:30 ص
مدن الجيل الرابع مستقبل مصر.. تعرف على مدينة أسوان الجديدة × 11 معلومة مدينة أسوان الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح

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تعد مدينة أسوان الجديدة، مستقبل أسوان وتنمية عمرانية غير مسبوقة، كما تعد إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة:

1- أسوان الجديدة بدت أنها مستقبل أسوان فى العديد من الاتجاهات أبرزها فى اتجاه الإسكان.
2- تشهد المدينة العديد من المشروعات الجارية منها مشروعات الشريط النهرى السياحى.
3- تبلغ مساحة الشريط النهرى الإجمالية 1050 فداناً.
4- والمرحلة الأولى من الشريط النهرى بمساحة 181 فداناً.
5- وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا.
6- ومن ضمن المشروعات الممشى السياحى بطول 1500 متر.
7- ويضم الممشى مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.
8- والممشى النيلي واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية.
9- والمكان متنزه ومتنفس لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسيسياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).
10- ومن المشروعات بأسوان الجديدة، المسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.
11- وتضم أسوان الجديدة مشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالى 6720 وحدة سكنية.
 
مدينة أسوان الجديدة (1)
مدينة أسوان الجديدة (1)

مدينة أسوان الجديدة (2)
مدينة أسوان الجديدة (2)

مدينة أسوان الجديدة (3)
مدينة أسوان الجديدة (3)

مدينة أسوان الجديدة (4)
مدينة أسوان الجديدة (4)

مدينة أسوان الجديدة (5)
مدينة أسوان الجديدة (5)

مدينة أسوان الجديدة (6)
مدينة أسوان الجديدة (6)

 


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