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مدبولى: الأموال الموفرة من هيكلة دعم المحروقات وجهت لمشروعات تخدم المواطنين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:17 م
مدبولى: الأموال الموفرة من هيكلة دعم المحروقات وجهت لمشروعات تخدم المواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن دعم المحروقات من 4 سنوات بلغ 128 مليار جنيه والدولة المصرية كانت تدفعهم دعم على حساب أشياء كثيرة، وبعد هيكلة الدعم أصبح 17 مليار جنيه، وبالتالى الفرق فى دعم المحروقات تم توجيهه للمشروعات والاستثمارات التى تهدف لخدمة المواطنين اولا. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس، بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.
 
وأوضح أن الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد، موضحا أنه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فإن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (1)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (2)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (3)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (4)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (5)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (6)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (7)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (8)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (9)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (10)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (11)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (12)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (13)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (14)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (15)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (16)
 
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (17)
 

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