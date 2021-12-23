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محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:43 م
محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة محافظ مطروح يعتمد جداول امتحانات نصف العام
مطروح - حسن مشالي

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية، للعام الدراسي 2021 / 2022،  والتي تبدأ 11 يناير المقبل وتنتهي 3 فبراير المقبل.

وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وضرورة توفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية باللجان الامتحانية، في جميع أرجاء المحافظة، حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، وجميع العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم مراعاة استبعاد أيام الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة الأقباط، خلال وضع خطة الجداول الامتحانية، مشيرا إلى أن تعليم مطروح، يكثف الاستعداد لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم 22 يناير المقبل وتنتهي 26 من نفس الشهر، للصفين الخامس والسادس الابتدائي و المرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني يوم 15 وتنتهي يوم 20 يناير المقبل، موضحاً أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم  29 يناير حتى 3 فبراير المقبل وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني، بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 15 يناير وتستمر حتي 3 فبراير المقبل.

 


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