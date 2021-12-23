محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تقنين أوضاع بمدينة أبو رديس

جنوب سيناء _فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 3 قرارات تقنين أوضاع سكني بمدينة أبو رديس، وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة أبو رديس بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس المدينة إلى أن ذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، والقانون رقم 14 لسنة 2012 " تنمية سيناء" وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

كما أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي جودة الوجبة المدرسية المقدمة لطلاب مدارس المحافظة، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الخميس، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والوجبة عبارة عن بسكويت سادة، وويفر، محشو بالعجوة مزودة بالعناصر الغذائية المفيدة .

وفي سياق متصل، صدق محافظ جنوب سيناء، علي مقترح جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع المراحل الدراسية بالمحافظة، علي ان تبدأ الامتحانات يوم السبت 15 وتنتهي يوم السبت 29 يناير 2022. لتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية من يوم السبت 29 يناير لمدة خمس ايام لتنتهي 3 فبراير 2022 مع تعطيل الامتحانات ايام 19و 27 يناير بمناسبة عيد الغطاس وعيد الشرطة.