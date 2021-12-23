اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تصالح بمخالفات البناء لأهالى شرم الشيخ

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:15 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تصالح بمخالفات البناء لأهالى شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يصدق على القرارات
جنوب سيناء - ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء على 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة شرم الشيخ "نموذج 10" وذلك خلال عرض الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اليوم الخميس، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

قرارات تصالح علي مخالفات البناء

مدينة شرم الشيخ

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