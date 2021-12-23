محافظ بورسعيد يلتقى أسر و أبطال 56 والقيادات الشعبية والتنفيذية .. صور

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، أبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية و أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة ، وذلك فى إطار احتفالات بورسعيد بالذكرى الخامسة والستين لعيد النصر.



وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني الشكر لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد فى سجل التاريخ المصري والتاريخ العالمي، وكانوا سببا فى جعل اسم بورسعيد يذكر فى كل البلدان حول العالم، معربا عن فخره بتواجده مع أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام1956.



وأكد محافظ بورسعيد أنه فخور بالفرحة فى عيون أحفادنا وأهالينا بالانتصارات العظيمة لبورسعيد، والتى ظهرت خلال الاحتفالات التى اقامتها المحافظة فى ميدان الشهداء صباح اليوم، وخلال زيارة المتحف القومي لبورسعيد ومشاهدة التراث ورموز الأبطال البورسعيدية خلال مقاومة العدوان، مؤكدا أن أبناء بورسعيد هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور.



وتطرق المحافظ لدور أبطال بورسعيد البطولي والذين وقفوا صامدين فى وجه العدو وضربو أروع الامثلة أمام العالم فى الحفاظ على أراضي الوطن، مشيرا أننا نواجه الٱن حربا من نوع ٱخر وهى حرب التنمية والتعمير لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر، لافتا أن إعادة التعمير والبناء والإنجاز الذي يحدث بالدولة المصرية خلال سبع اعوام يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية التاريخي ، وأن بورسعيد كانت دوما رمز الصمود والتحدي والابداع .



واختتم اللقاء، بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع أبطال وأسر المقاومة الشعبية، و الأطفال المشاركين فى الاحتفالية وسط أجواء من البهجة و الفرحة



جانب من اللقاء



محافظ بورسعيد يلتقي أسر و أبطال 56 بالمحافظة



محافظ بورسعيد يلتقي أسر و أبطال 56 والقيادات الشعبية بالمحافظة



محافظ بورسعيد يلتقي أسر و أبطال 56 والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة



