بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بطولة السباحة الشتوية "بطولة النصر 56 " وإطلاق شارة البداية بمجمع السباحة بالمدينة الرياضية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ، وذلك فى إطار تواصل احتفالات بورسعيد بالعيد القومي ال65 .



وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ البطولة، مؤكدا أن مدينة بورسعيد أصبحت مؤهلة لتنفيذ كبرى الفعاليات الرياضية، لافتا إلى أن احتفالات العيد القومي لهذا العام تعكس الطفرة التى حققتها بورسعيد فى كافة المجالات، معربا عن فخره بأبناء مدينة بورسعيد الأبطال، الذين يواصلون النجاحات التى بدأها أجدادهم خلال السنوات السابقة.



يذكر أن عدد الفرق المشاركة بالبطولة 8 أندية ممثلة فى نادي الشرق ونادي القناة ونادي التوكيلات البحرية ونادي ج شبين ونادي السلام البحري وستاد بورسعيد ونادي هيئة قناة السويس ونادي بورسعيد، بإجمالي عدد 250 لاعب ولاعبة يمثلون أندية محافظة بورسعيد والاسماعيلية والسويس والغربية.



الافتتاح



جانب من الافتتاح



محافظ بورسعيد يفتتح بطولة السباحة الشتوية بالمدينة الرياضية



محافظ بورسعيد يفتتح بطولة السباحة الشتوية بطولة النصر 56 بالمدينة الرياضية



