محافظ بنى سويف يتفقد الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

قام الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،صباح اليوم، بجولة تفقدية، تابع من خلالها تطور وانشاء دوران محور عدلي منصور من الناحية الشرقية الذي يشمل تطويراً كاملاً للميدان ورفع كفاءة المنطقة وخلق محاور مرورية جديدة ،خاصة وأن المنطقة نقطة التقاء لعدد من الطرق.



وناقش المحافظ سير الاعمال حسب التصميم المعمارى والانشائي الجارى تنفيذه،مشددا علي الانتهاء من الأعمال والمراجعة الإنشائية أولاً بأول ،مؤكدا علي أهمية المشروع لمنطقة المحور الذي تم تشغيله تجريبيا ويمثل شريان حيوى تمت إضافته لشبكة الطرق بالمحافظة ضمن حزمة المشروعات القومية التي تم تنفيذها علي مدار 8 سنوات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



كما أكمل محافظ بني سويف جولته بتفقد سير الأعمال في مشروع تطوير حديقة الشلال وإنشاء النصب التذكارى لشهداء الوطن من ابناء بني سويف الذين سطروا أروع وأسمي أنواع التضحيات من أجل رفعة وطنهم الغالي مصر، حيث وضعت المحافظة تصميما معماريا مميز للنصب التذكارى يليق بشهداء مصر الأبرار وتخليداً لذكرى أولئك الأبطال.



رافق المحافظ خلال جولته: المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ومحمد رياض نائب رئيس المدينة ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب ،شيرين حسين مدير المكتب الفني وبعض أعضاء المكتب الفني والتنفيذيين المعنين.







الجولة التفقدية



جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة



جولة المحافظ



محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها



محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجاري



محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجارية



محافظ بني سويف يتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها



محافظ بني سويف يتفقد عدد من المشروعات الجارية



