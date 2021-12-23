محافظ بنى سويف يبحث تنفيذ العمل بخطة الدولة فى مجال مواجهة الزيادة السكانية

بنى سويف - هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،بمكتبه اليوم، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان والوفد المرافق له: الدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان،الدكتور ناصر خضر مدير المكتب الفني بالوزارة،حيث تم بحث تعظيم سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية.



في بداية الاجتماع أكد المحافظ على أهمية حشد كافة الجهود للدفع للأمام في هذا الملف الحيوي الذي يتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تدعم جهود فرع المجلس القومي للسكان وكافة الجهود للجهات ذات الصلة بهذا الملف ، مؤكداً على أن تحقيق تقدم ملحوظ وتحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع يتوقف على عدد من العوامل منها: درجة الوعي والثقافة لدى المواطن ، بجانب التحسين المتواصل للبنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي الذي يمثل الجهة المباشرة المنوط بها هذا الملف.



فيما أكد نائب الوزير على أنه تم اختيار محافظة بني سويف للبدء في تنفيذ خطة وأجندة عمل تتضمن خطوات عمليةللدفع بجهود الدولة في هذا القطاع ، وذلك للتعاون والدعم النوعي الذي سيتم توفيره من القيادة بالمحافظة ، لاسيما وأن بني سويف ،في ظل هذه القيادة ،تضع ملف القضية السكانية في مقدمة الأولويات.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطة عمل يتم وضع تصور لتنفيذها تشترك فيه كل الجهات ذات الصلة،بجانب المجتمع المدني من قطاع خاص وجمعيات أهلية وكافة شركاء التنمية المعنيين،حيث طالب المحافظ بأهمية إعداد تصور متكامل يتضمن خريطة مكانية وجدول زمني محدد ومتطلبات دعم تنفيذها ، مشدداً على أن المحافظة على أتم الاستعداد لتوفير كل الدعم المتاح لإنجاح الخطة.

