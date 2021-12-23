اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:56 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 صفوف النقل والشهادات العامة المحلية.

 

ويتم عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفترة من 15 يناير 2022 وحتي 3 فبراير 2020، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 29 يناير 2022 و تنتهي 3 فبراير 2022، كما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 25 يناير 2022 وتنتهي يوم 20 يناير 2022، طبقًا للخريطة الزمنية.

 

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 5 فبراير 2022.

 

وشدد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا و التأكيد علي ارتداء الكمامات و تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء عقد الامتحانات حرصًا علي الطلاب والمعلمين، مع التأكيد علي توفير سبل الراحة للطلبة.

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (1)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (1)

 

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (2)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (2)

 

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (3)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (3)

 

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (4)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (4)

 

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (5)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (5)

 

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (6)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (6)

 

جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (7)
جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات العامة (7)

 


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