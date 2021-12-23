اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:25 م
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية لمواجهة سوء الأحوال الجوية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جهود الأجهزة التنفيذية في كافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيء.

وشدد محافظ الإسماعيلية على تمركز المعدات ورفع درجه الاستعداد القصوى، لشفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار حال وجودها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون مع حي ثالث، بتكثيف أعمال النظافة وإزالة الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بالطريق الدائري ومدخل مدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينه التل الكبير قامت وحدات التدخل السريع بالانتشار في الأماكن،  أو البؤر المتوقع تجمع المياة بها تحسباً لسقوط الأمطار.

وكذا في مركز ومدينة أبوصوير، قد تمركزت معداتها، بكافة أنحاء المدينة وتوابعها، ورفع أقصى درجات الاستعداد لمجابهة أزمة السيول والأمطار.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة كافة البلاغات والتحرك بشكل سريع خلال الفترة القادمة،  لحين تحسين الأحوال الجوية واستمرار نشر فرق الطوارئ بأنحاء المحافظة.


 


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