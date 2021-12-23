محافظ أسوان: قوافل الصحة انتهت من تطعيم 101% طفلا ضد مرض شلل الأطفال

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن هناك جهود مبذولة ودور فعال لوزارة الصحة فى تحقيق الهدف القومى للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، مع تسليط الضوء حول أهمية رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الإطفال إستمرت على مدار 4 أيام ونجحت من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تطعيم عدد 253 ألف و487 طفل ، وذلك بنسبة 101 % من إجمالي الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أنه تم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات للحد من إنتشار فيروس كورونا .