محافظ أسوان: تخصيص أرض محطة المعالجة بمشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش والأعقاب

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية ضمن مشروع متكامل لإدخال خدمة الصرف الصحى لقرى ونجوع أبو الريش والأعقاب يثلج صدور أهالى هذه القرى، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وأشار المحافظ، إلى أن إدراج قرى مركز أسوان ضمن مبادرة "حياة كريمة" سيعمل على تلبية مطالب واحتياجات الآلاف من الأسر سواء بإدخال المرافق العامة أو تحسين جودة الخدمات الجماهيرية بمختلف قطاعات العمل العام، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها.

الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس الوزراء شهد اليوم صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان ناحية أبو الريش قبلى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى، بجانب 6 محطات للرفع وشبكات الانحدار والطرد بتكلفة تقديرية 225 مليون جنيه.