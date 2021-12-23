مجلس مدينة الغردقة: إزالات لـ30 حالة تعوق أعمال التطوير بمنطقة الأحياء

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحرالأحمر، اليوم الخميس، إزالة 30 حالة تعد بمنطقة الأحياء شمال الغردقة لإعاقتها أعمال التطوير بشوارع منطقة البلوكات بالأحياء.

وأكد مجلس مدينة الغردقة في بيان له اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة بإزالة جميع التعديات التي تعوق أعمال التطوير نفذت لجنه الإزالات بالمدينه، اليوم 30 حالة، إزالة فورية متنوعة.

وأكد أن أغلب حالات الازالات كانت خزانات وخرسانه أرضى وسلالم على مساحه 1000 متر تعوق تطوير شارع مسجد فاطمه الزهراء بلوكات الاحياء.

من جانب أخر، أجرى اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة جولة لمتابعة آخر ما وصلت إليه اعمال رفع كفاءة وتطوير موقف البيجو، و آخر ما توصلت اليه أعمال تركيب لوحات جديدة لتسمية الشوارع وترقيم المنازل بمنطقة مجاويش، شدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من تركيب جميع اللوحات وتسمية الشوارع مما يستوجب المنفعة العامة والتسهيل والتيسير على المواطنين للوصول الى مقاصدهم .