متهمون يعترفون لمباحث القاهرة بتصنيع وبيع المشغولات الذهبية المغشوشة

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمون أمام مباحث القاهرة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأقروا بقيامهم بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملك أحدهم بإستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة ، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم) بقيام سيدتان بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى ، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (سيدتان – مقيمتان بدائرتى قسم شرطة "عين شمس ، المطرية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" ) بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، بإستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه.

وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتان أيدها.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب عدد 7 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.