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متهمة تعترف أمام مباحث القاهرة: "غافلت صاحب محل وسرقت مشغولات ذهبية"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:35 م
متهمة تعترف أمام مباحث القاهرة: "غافلت صاحب محل وسرقت مشغولات ذهبية" متهمة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترفت متهمة أمام مباحث القاهرة، بسرقتها كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الموسكى بعدما غافلت صاحبه واستولت على "3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسلة" عقب إيهامه بعرضهم على شخص وسرقتهم، وتم القبض عليها واعترفت بارتكابها للواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بحضور سيدة للمحل ملكه والإستيلاء منـه علـى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب ، 2 حلق ، سلسله) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه"، إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار .

وباجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمـه بدائرة قسم شرطة عين شمس- لها معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيىء النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


وزارة الداخلية

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