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متحدث وزارة الزراعة: جار استصلاح مليون فدان بصعيد مصر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:18 م
متحدث وزارة الزراعة: جار استصلاح مليون فدان بصعيد مصر محمد القرش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يجري العمل على استصلاح وتجهيز مليون فدان في صعيد مصر، وتطوير وتحديث نظم الري لزيادة الرقعة الزراعية وانتاجية الأراضي.
 
وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدشين مزرعة غرب المنيا لتثقيف ومساعدة المزارعين على استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.
 
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن حجم الرقعة الزراعية التي تعمل الدول على استصلاحها أكثر من 4 ملايين فدان، والرئيس السيسي وجه بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعدي عليها، لأن الأرضي الزراعية ثروة قومية.
 

محمد القرش

الزراعه

الصعيد

استصلاح اراضى

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