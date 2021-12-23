متحدث الحكومة: لدينا 62 مليون جرعة من لقاح كورونا لم تستخدم بعد

ماجد تمراز

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إنه كان هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، أن يكون لدينا مخزونا سلعيا وكان لديه بعد نظر في ظل تقلبات الأسعار العالمية والظروف العالمية، بالإضافة لظروف فيروس كورونا، وهو ظرف عالمي عانى منه العالم بأثره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الدكتور خالد عبد الغفار قدم عرضاً بآخر المستجدات فى اجتماع الحكومة، وحتى الآن وضع كورونا جيد جدا في مصر، حتى في ظل المتحور الجديد بعد اكتشاف 3 حالات مصابة به، وهذا المتحور الأعراض الخاصة به أقل من باقي المتحورات، وأعراضه أقل حدة وهو ما يُطمئن، ولدينا أيضاً 62 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد، وهي فرصة للجميع للحصول على اللقاح، لأن معظم حالات الوفاة لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح ووصلت النسبة منهم لـ 98%".

وقال: "موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع التي يشهدها العالم هى الأقوى منذ 10 سنوات، والمخزون الاستراتيجي الذي تحدثنا عنه هو ما مكن مصر من مواجهة هذا الارتفاع الكبير في السلع، عن طريق استخدام فائض المعروض في هذا المخزون، ولولا هذا المخزون لزادت الأسعار بشكل كبير في مصر، ولكن تم استخدامه بحكمة وترشيد حتى تجاوزنا الأزمة".