مباحث التموين تواصل مطاردة المتهمين بالغش التجارى فى أسواق الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بحيازة سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 112 قضية تموينية متنوعة بين ضبط لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار. وحرر رجال مباحث التموين قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها